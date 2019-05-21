Вторник, 21 Мая 2019 года
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На дне реки в столице Кении обнаружены тела двоих младенцев

Происшествия

Утопление новорожденных связывают с политикой властей Кении в отношении абортов

Найроби, 21 мая 2019, 15:39 — REGNUM  Во время очистки реки, протекающей в Найроби, были обнаружены тела двоих младенцев. Власти города заявляют, что двое погибших младенцев могли быть близнецами. Это восьмой раз за последние несколько месяцев, когда в городской реке обнаруживают трупы младенцев, передает BBC Afrrica.

По версии властей, тела нежеланных младенцев сбрасываются в реку из-за того, что в Кении запрещены аборты. Губернатор Найроби Майк Сонко объявил о необходимости проведения расследования «пугающего тренда».

Тела близнецов были обнаружены в пластиковом пакете в русле реки, протекающем на территории трущоб. Один из детей все еще дышал, но его уже нельзя было спасти.

Их захоронили рядом с местом, где они были обнаружены. Полиция сообщает, что личности родителей не были установлены.

Помимо восьми детей за упомянутый период в реке было обнаружено тела четверых взрослых.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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