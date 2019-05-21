Боевики ВСУ снизили интенсивность обстрелов — НМ ЛНР

Луганск, , 15:34 — REGNUM Боевики ВСУ временно снизили интенсивность обстрелов, но продолжают стягивать войска к линии соприкосновения, заявил 21 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Нашей разведкой зафиксировано прибытие трёх БМП в район населённого пункта Луганское и четырёх автомобилей «Урал» с боеприпасами в район населённого пункта Троицкое. Мы не исключаем в ближайшее время провокационных обстрелов на данных направлениях», — рассказал он.

Представитель Народной милиции также отметил, что в районе посёлка Золотое-4 были замечены три снайперские пары, которые, по информации разведки, прибыли туда для усиления миномётных расчётов.

«Данные действия нацелены на целенаправленные обстрелы мирных граждан для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции», — подчеркнул Филипоненко.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ разместили технику в жилой застройке населённого пункта Новозвановка, подвергнув опасности мирных жителей.

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