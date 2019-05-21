Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области

Ульяновск, , 15:31 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге. Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Сход вагонов произошёл в 12:45 часов на 792 км вблизи станции Барыш Куйбышевской железной дороги.

«По данным следствия, произошел сход восьми порожних цистерн грузового поезда № 2058 с повреждением железнодорожного полотна. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Детали происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее в другом регионе Приволжского федерального округа, Нижегородской области, на 467 км перегона Перевозская-Смагино «из-за схода одной колесной пары грузового вагона применено экстренное торможение поезда». ЧП произошло 5 марта 2019 года. В результате поезд на 3 км протащил неисправную тележку по железнодорожным путям. Как сообщало ИА REGNUM, в составе поезда было 87 грузовых вагонов.