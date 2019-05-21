В Югре подросток пытался скрыться от полиции на чужом автомобиле

р-н Кондинский, Югра, , 14:54 — REGNUM В Кондинском районе Югры полицейские задержали подростка, которого подозревают в угоне автомобиля. Школьник, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и врезался в дерево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Инцидент произошёл ночью в посёлке Назарово. Сотрудники ОГИБДД заметили на дороге легковой автомобиль «ВАЗ», который кидало из стороны в сторону. Инспекторы потребовали, чтобы водитель транспортного средства остановился. Но он пытался оторваться от преследования. В итоге, автомобиль врезался в дерево. Из машины выскочил водитель и стал убегать от полицейских, зачем-то скинув с себя обувь.

При задержании выяснилось, что прыткий нарушитель — учащийся средней школы. Якобы он на машине хотел доехать до своего дома, при этом не обладает навыками управления транспортными средствами.

Полицейские установили владельца автомобиля «ВАЗ». Мужчина пояснил, что автомобиль оставил возле своего дома и, вероятно, забыл ключи зажигания в салоне машины. Ночью он крепко спал и ничего подозрительного не слышал. Об угоне своего автомобиля узнал от полицейских. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»).

Напомним, накануне в Югре к реальным срокам заключения были приговорены подростки из Нижневартовска, промышлявшие угонами автомобилей и кражами.

Читайте ранее в этом сюжете: 30 преступлений и 20 потерпевших: в Югре вынесен приговор группе подростков