Вторник, 21 Мая 2019 года
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Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина — выходец из России, пишут СМИ

Происшествия

В скором времени он предстанет перед судом

Париж, 21 мая 2019, 13:57 — REGNUM  Во Франции забравшийся на Эйфелеву башню мужчина является выходцем из России, сообщает 21 мая BFM со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Отмечается, что мужчина, которого сняли с башни, обратился за убежищем, однако его имя не уточняется. Также сообщается, что мужчина с «суицидальными наклонностями».

В настоящее время он находится на свободе, но в скором времени предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 20 мая. Мужчина забрался на башню и провел там около пяти часов, отказываясь спуститься. По информации СМИ, он угрожал полицейским покончить с собой. В результате правоохранители оцепили достопримечательность, после чего мужчину удалось задержать.

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