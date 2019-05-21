Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина — выходец из России, пишут СМИ

Париж, , 13:57 — REGNUM Во Франции забравшийся на Эйфелеву башню мужчина является выходцем из России, сообщает 21 мая BFM со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Отмечается, что мужчина, которого сняли с башни, обратился за убежищем, однако его имя не уточняется. Также сообщается, что мужчина с «суицидальными наклонностями».

В настоящее время он находится на свободе, но в скором времени предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 20 мая. Мужчина забрался на башню и провел там около пяти часов, отказываясь спуститься. По информации СМИ, он угрожал полицейским покончить с собой. В результате правоохранители оцепили достопримечательность, после чего мужчину удалось задержать.