В Новгородской области вымогались взятки за устройство в дом престарелых

Великий Новгород, , 13:05 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело о вымогательстве взятки за помещение пенсионера в дом-интернат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах регионального управления СКР и прокуратуры региона, в совершении преступления подозревается заведующая отделением комплексного центра социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района.

По версии следствия, с марта по май 2019 года она неоднократно указывала на необходимость ей передачи взятки в размере 30 тыс. рублей дочери пенсионера, нуждающегося в проживании в доме-интернате, за оказание содействия в помещении его в Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и подготовке соответствующих документов. При этом подозреваемая заявляла, что в случае отказа в передаче ей денег помещение в стационар пенсионера будет невозможно.

8 мая 2019 года соцработник была задержана при получении взятки от дочери пенсионера сотрудниками регионального управления ФСБ России.