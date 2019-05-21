В Дагестане экакуировали медицинский колледж из-за угрозы взрыва

Махачкала, , 13:16 — REGNUM Неизвестный в Дагестане сообщил о заминировании медицинского колледжа имени Башларова в городе Махачкале. Территорию обследовали сотрудники кинологической службы со служебными собаками, но взрывных устройств не обнаружили, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе МВД республики.

Анонимный звонок в полицию поступил примерно в 11 часов дня. По тревоге были подняты наряды полиции и сотрудники экстренных служб. Они эвакуировали студентов и преподавателей, а также всех, кто находился неподалёку от здания колледжа. В настоящее время устанавливается личность «телефонного террориста», который своим звонком ввёл полицию в заблуждение.

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Напомним, это уже третье аналогичное происшествие в Махачкале за последние несколько дней. Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 и 20 мая из-за ложных сообщений о готовящихся терактах были оцеплены центральная Джума-мечеть и здание муфтията Дагестана. Ни в том, ни в другом случае взрывные устройства также не были обнаружены.