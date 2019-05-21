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Встреча боксёров, предваряющая поединок, переросла в обмен оскорблениями

Происшествия

Боксёр из США закончил встречу,предваряющую поединок на ринге, оскорблениями и плевком

Бруклин, США, 21 мая 2019, 12:55 — REGNUM  Потасовкой и оскорблениями закончилась дуэль взглядов между двумя боксёрами: американцем итальянского происхождения Полом Малиньяджи и гражданином Ирландии Артемом Лобовым, выходцем из России, 20 мая сообщил YouTube-канал The Mac Life.

Спортсмены встретились в рамках подготовки к бою на ринге, который должен состояться 22 июня во Флориде в ходе турнира Bare Knickle FC. Так называемая дуэль взглядов достаточно быстро переросла в словесный поединок и обмен колкими замечаниями. Далее Пол Малиньяджи, после очередного замечания в адрес Артема Лобова, грозившего американцу пальцем, плюнул в своего оппонента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах Александр Емельяненко, по информации, предоставленной его адвокатом Кахабером Долбадзе, был доставлен в полицию из-за неких граждан, употреблявших алкоголь в общественном месте.

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