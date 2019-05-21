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Курганский подросток подозревается в убийстве родного деда

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Куртамыш, Курганская область, 21 мая 2019, 13:04 — REGNUM  В Курганской области по подозрению в убийстве собственного деда задержан 15-летний подросток. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По версии следствия, убийство произошло вечером 1 мая 2019 года, когда юноша находился в гостях у своего 64-летнего деда в городе Куртамыш. Предполагается, что подросток задушил потерпевшего в ходе ссоры. После совершения убийства юноша уехал из региона и был задержан в Перми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На допросе молодой человек полностью признался в содеянном.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения, а также об избрании меры пресечения.

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Подростковая преступность
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