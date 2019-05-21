В Омской области осудили мать, бросившую младенца умирать в туалете

Омск, , 12:04 — REGNUM Вынесен приговор 19-летней жительнице Одесского района Омской области, бросившей новорождённую дочь умирать в холодном туалете. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в областном следственном управлении СКР. Сельчанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка»).

По данным следствия, ночью 22 октября 2018 года девушка родила ребёнка в заброшенном уличном туалете. Она оставила голого младенца в антисанитарном помещении в холодное время, понимая, что он в таких условиях не выживет.

Своей матери девушка ответила, что странные звуки на улице, похожие на плач ребёнка, издают уличные коты. Однако женщина ей не поверила и спасла новорождённую внучку от смерти. Суд назначил матери младенца наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большой общественный резонанс вызвала ситуация, произошедшая в Москве. 16 мая в одной из московских поликлиник была обнаружена двухлетняя девочка. По словам очевидцев, её привела в учреждение и оставила там женщина в медицинской маске. Медперсонал сообщил о девочке в полицию. Матерью малышки оказалась 21-летняя гражданка Украины.

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