В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

Краснодар, , 11:41 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-21 074, задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в дежурную часть отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району обратился местный житель, который и сообщил об угоне транспортного средства. Заявитель пояснил, что он не обнаружил автомобиль на стоянке, который припарковал в вечерне время.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 44-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

Автомобиль потерпевшего, который стоял на обочине дороги, обнаружили по «горячим следам». По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ведется следствие.

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