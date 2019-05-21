Задержан глава строительной компании после взрыва на АЗС в Серпухове

Серпухов, Московская область, , 11:40 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) задержали генерального директора строительной фирмы после взрыва на АЗС в городе Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного следственного управления СК РФ.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти трех мужчин в результате хлопка паров бензина на автозаправочной станции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 года в результате взрыва на автозаправочной станции в подмосковном городе Серпухове погибли три человека и ещё один человек пострадал.

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