На Кубани подсчитывают ущерб от наводнения

Мостовской район, Краснодарский край, , 11:24 — REGNUM В Мостовском районе Краснодарского края подсчитывают ущерб, нанесенной разгулявшейся накануне стихией — сильные дожди спровоцировали наводнение, в результате было подмыто два моста, вода затопила десятки дворов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на утро 21 мая уровень воды в реках Мостовского района стабилизировался и не достигает опасных отметок. Подтопленных придворовых территорий на данный момент нет.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденного автомобильного моста через реку Рыбная (из ст. Баговская в п. Узловой и п. Бугунжа), обещают, что движение по мосту будет восстановлено до 12:00 21 мая.

Объекты социальной и коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. В районе работают 11 оценочных комиссий, которые обследуют подтопленные домовладения. По данным пресс-службы администрации края, было подтоплено 250 дворов, вода заходила в два дома.

Между тем, дожди в регионе продолжаются. На 21 мая на территории региона действует штормовое предупреждение по подъему уровней рек. В частности, повышение уровня воды в реках до опасных отметок ожидается в Апшеронском, Лабинском, Мостовском районах края.

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