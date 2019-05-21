Сообщение об аресте лидера арт-группы «Война» опровергнуто в Германии

Бранденбург, Германия, , 11:11 — REGNUM Информация о якобы имевшем место задержании лидера арт-группы «Война» сотрудниками правоохранительных органов Германии, 21 мая опровергнута представителями полиции Бранденбурга.

Сообщение об аресте Олега Воротникова появилось на официальной странице арт-группы в социальной сети Twitter. Согласно информации, размещённой на странице арт-группы, её лидер был объявлен в международный розыск.

Комментируя данный инцидент, представитель полиции сообщил: «Господин Воротников не задержан. Информация, которая распространена в Тwitter-аккаунте его супруги, является «уткой», и руководитель арт-группы «в настоящее время находится на свободе»

По информации, предоставленной полицией Германии, в поле зрения правоохранительных органов Олег Воротников попал в момент проведения полицейской операции, подробности которой в данный момент не раскрываются.

Согласно ранее поступавшим сообщениям, лидер арт-группы «Война» разыскивается полицией Австрии. Ему инкриминируется незаконный оборот оружия, побег из лагеря для беженцев и руководство боевой организацией Der Krieg.

Поводом для объявления Олега Воротникова в международный розыск стало то, что он после нанесения побоев сотруднику полиции, находясь под подпиской о невыезде, скрылся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Воротников, по сообщению в микроблоге группы «Война» в Twitter, 20 мая арестован на территории ФРГ.

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