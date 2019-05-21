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Сотрудники полиции освободили медвежонка под Ростовом

Происшествия

Он был прикован цепью в частном доме

Сотрудники полиции освободили медвежонка под Ростовом
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Азовский район, Ростовская область, 21 мая 2019, 11:07 — REGNUM  В Ростовской области сотрудники полиции спасли медвежонка, который три дня сидел на цепи в частном доме. Об этом 21 мая сообщается МВД России.

По словам официального представителя правоохранительного ведомства Ирины Волк, жители Кулешовского сельского поселения сообщили, что слышали рев животного в одном из домов.

«Старший участковый уполномоченный майор полиции Роман Лобанов установил, что истощенный медвежонок прикован цепью, находится без воды и еды», — отметила она.

Сообщается, что сотрудники полиции ухаживали за медвежонком в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными. В дальнейшем зверь был перевезен в новое место обитания.

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