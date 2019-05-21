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По факту ранения мирного жителя в Донбассе возбуждено дело — СКР

Происшествия

17 мая военнослужащие ВСУ и Нацгвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры

Москва, 21 мая 2019, 10:59 — REGNUM  По факту обстрела объектов гражданской инфраструктуры в городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате которого пострадал местный житель, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, 17 мая военнослужащие ВСУ и Нацгвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, расположенных по улице Потемкина. В результате происшествия получил ранения 57-летний мужчина, не участвующий в вооруженном конфликте.

«Следователи СКР принимают все предусмотренные законом меры для установления должностных лиц, причастных к этому преступлению», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая 2019 г. в Народной милиции ЛНР заявили, что за минувшие сутки ВСУ совершили один обстрел территории ЛНР.

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Война в Донбассе
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