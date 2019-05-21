Жители России назвали основную причину авиакатастрофы SSJ-100

Москва, , 10:44 — REGNUM Об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» знают 96% жителей России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство граждан (29%) считают, что основная причина авиакатастрофы — неблагоприятное стечение обстоятельств, трагическую случайность.

Вторая версия — ошибка пилотов (17%), третья — плохое техническое состояние самолета (15%), четвёртая — неблагоприятные погодные условия (14%).

При этом 78%уверены, что в России умеют делать качественные самолеты. Обратного мнения придерживаются 14% опрошенных. По мнению 83%, отечественное производство самолётов развивать нужно.

Опрос проведен 14 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. Возник пожар, в результате чего погиб 41 человек.

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