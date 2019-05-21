Аферисты заработали миллиард, ставя пенсионерам в регионах липовые диагнозы

Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В России пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которую подозревают в организации крупномасштабной криминальной схемы. Следствие полагает, что аферисты ставили липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадали свыше 11 тысяч граждан. Ущерб, по оценке следствия, составил не менее 1 млрд рублей. Средства похищались под предлогом оказания платных медицинских услуг.

«Установлено, что участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств с целью получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник. Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, потерпевших склоняли к оформлению кредитов для получения платных медуслуг, при этом сумма доходило до полумиллиона.

Проведено более 50 обысков на территории семи регионов — в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. В следственные органы доставлены 25 человек. Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в чувашской полиции отмечали трёхкратный рост хищений с использованием интернета и мобильной связи, в структуре мошенничеств на них приходится свыше 65% преступлений. Ранее глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин сообщал, что в прошлом году жертвами «бесконтактных хищений» стали 1510 жителей, причинённый ущерб превысил 69 млн рублей. Фигурантами уголовных дел стали 180 человек. Сами мошенники в ходе допросов говорят, что преступления совершаются «за счёт доверчивости граждан».