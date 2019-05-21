В Красноярске задымился автобус с пассажирами

Красноярск, , 10:33 — REGNUM На одном из основных проспектов Красноярска задымился автобус с пассажирами. Это следует из видео, размещенного 21 мая в паблике «ЧП Красноярск».

Судя по видео, автобус задымился на ходу, проезжая по проспекту Красноярский рабочий.

Как сообщили в департаменте транспорта города Красноярск, причиной сильного задымления стало попавшее на мотор автобуса масло. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, они были заблаговременно высажены водителем автобуса.

Воспламенения машины не было.

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