Вторник, 21 Мая 2019 года
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В Красноярске задымился автобус с пассажирами

Происшествия

На одном из центральных проспектов города

Красноярск, 21 мая 2019, 10:33 — REGNUM  На одном из основных проспектов Красноярска задымился автобус с пассажирами. Это следует из видео, размещенного 21 мая в паблике «ЧП Красноярск».

Судя по видео, автобус задымился на ходу, проезжая по проспекту Красноярский рабочий.

Как сообщили в департаменте транспорта города Красноярск, причиной сильного задымления стало попавшее на мотор автобуса масло. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, они были заблаговременно высажены водителем автобуса.

Воспламенения машины не было.

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