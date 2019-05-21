Греческий пенсионер, расстрелявший собаку, сурово наказан

Керкира, Греция, , 10:32 — REGNUM 33-месячный тюремный срок и денежный штраф в размере 5300 евро были наложены судебными властями на 67-летнего жителя Керкиры, арестованного четыре дня назад по обвинению в нарушении закона о защите животных и в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает 21 мая AMNA.

67-летний мужчина, который обжаловал вынесенный ему приговор, обвиняется в том, что расстрелял свою собаку из дробовика. В полицию пожаловалась соседка мужчины, которая видела, как тот совершал преступление. Животное выжило, но ветеринар установил у собаки множественные пулевые ранения.

Ожидается, что собака будет переведена в ветеринарную клинику Университета Аристотеля в Салониках.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте житель Магнитогорска получил один год условно за жестокое убийство собаки. Инцидент произошел в декабре 2018 года. Соседскую собаку магнитогорец убил из-за конфликта с собутыльниками.