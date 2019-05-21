На северо-востоке ДР Конго боевики убили 19 человек

Буниа, Конго, , 10:27 — REGNUM В результате атаки боевиков на рыбный рынок в деревне Тара около озера Альберт погибли по меньшей мере 19 человек, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на официальное заявление властей от 19 мая.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку. Однако регион провинции Итури в последнее время страдает от столкновений между боевиками из сообществ Хема и Ленду.

В результате нападения боевиков восемь человек были ранены, сообщает представитель местной администрации Пило Мулиндо.

«Атака произошла в среду (15 мая), когда вооруженные бандиты атаковали группу людей, собравшихся на пляже и создавших импровизированный рынок», — сообщается в заявлении властей.

Провинция Итури, в особенности районы озера Альберт, с 2018 года страдают от активности боевиков из сообществ Хема и Ленду. В прошлом году в ходе столкновений погибли 100 человек, более 300 тысяч человек были вынуждены бежать в соседнюю Уганду.