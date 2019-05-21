Вторник, 21 Мая 2019 года
10:26:36 МСК

В Китае женщина-водитель сбила 13 пешеходов

Происшествия

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Гуанчжоу, Китай, 21 мая 2019, 10:21 — REGNUM  Автомобиль, проехавший на красный сигнал светофора, наехал на группу пешеходов в провинции Гуандун на юге Китая. Пострадали не менее 13 человек, говорится в опубликованном 21 мая заявлении местной полиции.

Инцидент произошел в районе Тяньхэ города Гуанчжоу в утренние часы. Автомобиль также протаранил две другие машины. За рулем находилась 45-летняя женщина, она задержана.

Читайте также: Почти 1150 водителей в Китае предпочли выпивку водительскому удостоверению

Все раненые госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный инцидент произошел в китайском городе Шэньчжэнь. Водитель автомобиля, с которым неожиданно случился приступ, сбил нескольких прохожих. Три человека погибли.

Читайте также: Автомобиль въехал в прохожих в Китае, три человека погибло

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить