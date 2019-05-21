В Китае женщина-водитель сбила 13 пешеходов

Гуанчжоу, Китай, , 10:21 — REGNUM Автомобиль, проехавший на красный сигнал светофора, наехал на группу пешеходов в провинции Гуандун на юге Китая. Пострадали не менее 13 человек, говорится в опубликованном 21 мая заявлении местной полиции.

Инцидент произошел в районе Тяньхэ города Гуанчжоу в утренние часы. Автомобиль также протаранил две другие машины. За рулем находилась 45-летняя женщина, она задержана.

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Все раненые госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный инцидент произошел в китайском городе Шэньчжэнь. Водитель автомобиля, с которым неожиданно случился приступ, сбил нескольких прохожих. Три человека погибли.

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