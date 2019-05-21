Более 3 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Красноярск, , 10:13 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 21 мая зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 3368 га. Очаги возгораний действуют в 14 районах. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, в тушении принимают участие более 330 человек и 54 единицы техники.

Населённым пунктам лесные пожары не угрожают, заверили в министерстве.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 20 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 36 лесных пожаров на общей площади 2080,5 га в 20 районах.

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