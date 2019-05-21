ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 49 единиц боеприпасов, сообщили 21 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрелы велись с донецкого и мариупольского направлений. Украинские силовики выпустили девять мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Васильевка, Жабичево, Спартак, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что под огнём ВСУ вновь оказалась территория Васильевской насосной станции, которая снабжает водой население Донбасса по обе стороны линии фронта. На время обстрела персонал станции был вынужден укрываться в убежище.

В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 125 единиц боеприпасов, включая снаряды из запрещённых Минскими соглашениями 122-мм гаубиц.

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