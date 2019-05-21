В Москве полиция задержала оппозиционера Леонида Волкова

Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве задержан оппозиционный политик Леонид Волков. Об этом сам задержанный сообщил 21 мая в Twitter.

По словам Волкова, его доставили в ОВД «Даниловский» Москвы. Основанием стало нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2.8 КоАП РФ), совершённое в сентябре 2018 года.

Леонид Волков — бывший депутат Екатеринбургской городской думы, бывший член центрального совета Партии прогресса. В 2013 году возглавлял штаб Алексея Навального на выборах мэра Москвы.