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В Москве полиция задержала оппозиционера Леонида Волкова

Происшествия

Об этом сам задержанный сообщил 21 мая в Twitter

Москва, 21 мая 2019, 10:04 — REGNUM  В Москве задержан оппозиционный политик Леонид Волков. Об этом сам задержанный сообщил 21 мая в Twitter.

По словам Волкова, его доставили в ОВД «Даниловский» Москвы. Основанием стало нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2.8 КоАП РФ), совершённое в сентябре 2018 года.

Леонид Волков — бывший депутат Екатеринбургской городской думы, бывший член центрального совета Партии прогресса. В 2013 году возглавлял штаб Алексея Навального на выборах мэра Москвы.

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