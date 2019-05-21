В Бурятии пойманы очередные малолетние осквернители кладбищ

Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:02 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские поймали двух детей, повредивших оградку и разбивших посуду на кладбище села Цолга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства внутренних дел республики, личности малолетних вандалов были установлены после изучения списков учащихся школы на предмет посещаемости уроков и поведения.

«В результате инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить двоих ребят 8 и 10 лет, которые признались в содеянном», — отметили в МВД.

Выяснилось, что в майские праздники двое друзей пошли на кладбище, чтобы собрать там сладости. В какой-то момент им стало скучно, и они принялись бить посуду, оставленную на надгробиях. Чтобы попасть в одну из оградок несовершеннолетние сломали калитку.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы со школьниками и их родителями. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. Также инспекторы по делам несовершеннолетних Мухоршибирской полиции запланировали цикл профилактических бесед со школьниками на территории района.

Добавим, что это далеко не первое подобное происшествие в республике за последнее время. Как сообщало ИА REGNUM, сразу два случая кладбищенского вандализма произошло в Бичурском районе Бурятии. 7 мая двое детей 8 и 9 лет повредили 37 надгробий на кладбище села Буй. Дети сознались, что повредили надгробия из баловства. Чуть раньше, 29 марта на кладбище райцентра Бичурского района было осквернено 89 могил — надгробия были измазаны краской и исписаны нецензурными словами, оградки перевёрнуты. Вандалами тогда тоже оказались дети 10 и 12 лет.

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