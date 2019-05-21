Вторник, 21 Мая 2019 года
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На севере Австралии рухнул вертолет

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

Канберра, 21 мая 2019, 09:42 — REGNUM  На севере Австралии упал вертолет с людьми. Об этом сообщает портал 9News со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло во вторник, 21 мая, на территории национального парка «Какаду». По последним данным, в результате инцидента пострадали пилот и два сотрудника парка.

«Вертолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в регионе Северная территория», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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Авиапроисшествия
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