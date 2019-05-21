Сотрудник тюменской колонии подозревается во взятках

Тюмень, , 09:43 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из исправительных колоний. Его подозревают во взятках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, с марта по 19 мая 2019 года сотрудник колонии получал «вознаграждение» за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядных устройств и сим-карт для осуждённых. Общая сумма взяток предварительно составила не менее 15 тысяч рублей.

Незаконные действия сотрудника колонии были пресечены службой собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Возбуждено уголовное дело.

Следствием устанавливаются все обстоятельства мздоимства, выявляются новые эпизоды противоправных действий сотрудника колонии.

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