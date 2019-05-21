В Якутске полицейские изъяли из неблагополучной семьи пятерых детей

Якутск, , 09:31 — REGNUM В Якутске сотрудники полиции изъяли из семьи пятерых детей, которые находились в социально-опасном положении, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, при посещении места жительства семьи полицейские установили, что дома беспорядок, антисанитарные условия, а также отсутствуют продукты питания. В одной из комнат родители детей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в квартире при этом находились посторонние люди.

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В настоящее время двое детей помещены в городской дом ребенка, а трое — в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года министр юстиции РФ Александр Коновалов анонсировал закон, который ужесточит наказания для родителей при отобрании их ребёнка из семьи. Эксперты опасаются, что данная мера укрепит в стране «ювенальную» систему.

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