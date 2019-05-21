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В результате ДТП в Красноярске пострадал трехлетний ребенок

Происшествия

Авария произошла с участием пассажирского автобуса

Красноярск, 21 мая 2019, 08:55 — REGNUM  В Красноярске в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем получил травмы трехлетний ребенок. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

Сообщается, что по предварительным данным виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) стал водитель пассажирского автобуса № 80, который не уступил дорогу легковому автомобилю.

«Незначительные травмы получил ребенок 2016 года рождения, который находился в автобусе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Количество пассажиров, которые были в автобусе, не сообщается.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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