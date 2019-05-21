Спасатели и волонтеры ищут человека, упавшего в озеро в Дагестане

Табасаранский район, Дагестан, , 09:11 — REGNUM Поиски 20-летнего парня, упавшего в озеро, ведутся в Табасаранском районе Дагестана. На помощь спасателям пришли и жители нескольких сел района, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе республиканского МЧС.

Происшествие случилось у населенного пункта Сиртыч. Поиски пропавшего затрудняются из-за непрозрачной воды в озере. В связи с этим сотрудники чрезвычайных служб проводят спуск воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане почти 4,5 года назад пропал 32-летний гражданин Грузии Ражден Маглаперидзе. Последним его видел товарищ, с которым он 12 сентября 2014 года выехал в горную местность в Цунтинском районе республики. Мужчины собирались перейти российско-грузинскую границу, но заблудились в лесу.

Приятели скитались два дня, после чего разошлись по разным тропам. С тех пор Маглаперидзе никто не видел. По данному факту расследуется уголовное дело.