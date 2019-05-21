Власти Новой Зеландии предъявят стрелку из Крайстчерча новые обвинения

Веллингтон, , 08:41 — REGNUM Сотрудники полиции в Новой Зеландии намерены предъявить новые обвинения совершившему нападения на мечети в Крайстчерче Брентону Тарранту, сообщает 21 мая пресс-служба новозеландской полиции.

«Тарранту будет предъявлено обвинение в совершении теракта, а также дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские уже встретились с семьями погибших и пострадавших в результате теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на прихожан двух мечетей в Крайстчерче 15 марта 2019 года погибли 50 человек. Исполнитель теракта Брентон Таррант вел прямую трансляцию с места нападения в соцсетях. Он мотивировал свои действия нетерпимостью по отношению к мусульманам.

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