ЛНР: ВСУ обстреляли один населённый пункт

Луганск, , 07:18 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования совершили один обстрел территории ЛНР, заявили 21 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённого пункта Желобок. По ним было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Жертв и разрушений вследствие обстрела не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз нарушили перемирие, выпустив по территории ЛНР более 40 единиц различных боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на всё ради прекращения огня в Донбассе, в частности, пожертвовать своими рейтингами и должностью.

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