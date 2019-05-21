В Уганде затонула лодка, есть жерсты

Кампала, , 07:18 — REGNUM На озере Альберт в западной Уганде перевернулась лодка, перевозившая местную футбольную команду. Из водоема были извлечены тела восьми погибших, передает CNN Africa со ссылкой на заявления властей от 20 мая.

По информации издания, индидент произошел 19 мая. Футболисты и фанаты переправлялись на матч в одной лодке во время грозы. Лодка перевернулась в нескольких минутах пути от окружного порта Хойма. Сразу же после трагедии рыбаки и морские спасательные отряды вызволили из воды 30 человек, сообщает представитель полиции Фред Энанга.

Спасатели продолжают поиски тел погибших. Власти предупреждают, что число погибших может возрасти в связи с тем, что пассажиры лодки не были в спасательных жилетах.