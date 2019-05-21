Количество жертв обрушения кровли бара на юге Китая возросло до четырех

Наньнин, Китай, , 07:06 — REGNUM Количество жертв обрушения крыши бара на последнем этаже трехэтажного здания в города Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района Китая увеличилось до четырех, и еще три человека по-прежнему находятся под завалами, сообщает 21 мая газета China Daily.

В общей сложности 87 человек получили ранения в результате обрушения. Среди них одни находится в критическом состоянии, еще восемь получили серьезные ранения и 53 — уже были выписаны из госпиталя после оказания медицинской помощи.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, однако находящиеся под завалами люди не подают каких-либо признаков жизни. Порядка 200 пожарных в настоящее время занимаются разбором завалов.

Как стало известно со слов очевидцев, обвалу кровли предшествовало отключение электричества во время дождя. Владелец бара был задержан полицией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бар под названием 0776Plus Club располагался на третьем этаже метало-каркасного здания. Его площадь составляла 700 км. Метров. Инцидент произошел в 1:00 по местному времени 20 мая.

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