В Кузбассе жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в самолёте

Кемерово, , 06:27 — REGNUM В Кемерове 60-летнего жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в салоне самолёта, сообщила ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.

Мужчина прилетел в Кемерово в качестве эксперта творческой комиссии конкурса-фестиваля «Закружи вьюга». 3 марта 2019 года он возвращался обратно рейсом «Кемерово — Москва (Домодедово)». В салоне самолёта на просьбу бортпроводника убрать рюкзак с колен на багажную полку, мужчина сказал, что в рюкзаке находится бомба. Вылет самолёта был задержан на три часа, ущерб составил свыше 115 тысяч рублей.

Заводский районный суд Кемерова признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершённое из хулиганских побуждений» (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Обвинение поддержано Кемеровской транспортной прокуратурой.

«С учётом положительных характеристики личности, полного признания вины, раскаяния в содеянном, совершения преступления впервые суд назначил виновному меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

В ведостве уточнили, что мужчина возместил причинённый государству ущерб в полном объёме.

Отметим, что IX Международный конкурс-фестиваль «Закружи, вьюга» проходил в Кемерове с 28 февраля по 3 марта 2019 года.