Водитель пострадал после наезда на открытый люк в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 05:54 — REGNUM Автомобиль Lexus получил серьезные повреждения после наезда на открытый люк в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что авария произошла в районе 23:00 по московскому времени на Витебском проспекте. Иномарка наехала на открытый люк и получила серьезные повреждения. Отмечается, что у автомобиля вырвало рулевые тяги и защиту картера, ряд деталей автомобиля остался лежать на проезжей части. В результате ДТП пострадали и водитель — у него повреждены конечности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в результате поломки рейсового автобуса в Санкт-Петербурге во время движения пострадали десять пассажиров. Сообщалось, что из-за некой технической неисправности пассажиры автобуса упали, из них десять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести.

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