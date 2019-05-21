СКР начал проверку после массового отравления новосибирских школьников

Новосибирск, , 05:31 — REGNUM Следственный комитет РФ по Новосибирской области проинформировал, что начал проверку после массового отравления учеников школы из р.п. Чаны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ведомстве, накануне, 20 мая, в районную поликлинику поступили учащиеся младших классов — с подозрением на отравление «веществом неустановленной этиологии». Им была оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«На место происшествия прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы, устанавливается какое вещество употребили дети и кто был ответственным за его хранение. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение», — отметили в СУ СКР по региону.

В ведомстве пока не сообщают о том, сколько детей отравились «веществом неустановленной этиологии». По данным местных СМИ, пострадали от 13 до 15 детей.

«Сначала предполагали, что массовое отравление стало итогом посещения школьной столовой, но позже выяснилось, что один из второклассников принёс на уроки крысиный яд в таблетках и угостил ими 15 малышей», — пишет «НДН.Инфо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в Новосибирске 13 человек отравились шаурмой. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора назначили проверку.

А осенью 2015 года три пятилетние девочки были госпитализированы из одного из детских садов Новосибирска с отравлением — дети решили поиграть и приготовить суп, добавив в «блюдо» пакетик порошка с неизвестным веществом. По данным Минздрава Россиив пакетике оказался спайс группы карбоксамидов.

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