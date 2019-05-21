Вторник, 21 Мая 2019 года
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В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Москва, 21 мая 2019, 04:27 — REGNUM  В пятиэтажном здании в московском районе Марфино произошел пожар, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в главном управлении столичного МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в здании гостиницы «Алтай» в доме № 41, корпусе 7 по улице Ботанической. Площадь возгорания составляла 20 квадратных метров — в одном из помещений горела мебель и элементы отделки. В целях безопасности спасатели эвакуировали из здания 15 человек. Пожар был потушен, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая пожарные спасли 15 человек из горящего жилого дома в Тимирязевском районе Москвы. Сообщается, что пожар произошел в одной из квартир 12-этажного дома № 10 по улице Немчинова. В результате пожара одному человеку понадобилась медицинская помощь.

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Пожары в жилых домах
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