В Калуге нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу

Калуга, , 04:00 — REGNUM Восьмилетний мальчик, пропавший 20 мая по пути в школу в Калуге, был найден живым сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба управления МВД Калужской области.

Сообщается, что полицейским удалось найти ребенка. Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с мальчиком. Отмечается, что его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик ушел в школу, однако на учебу так и не явился. Родители сначала пытались найти ребенка самостоятельно, но затем обратились в полицию.