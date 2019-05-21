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В Калуге нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу

Происшествия

С ребенком все в порядке

Калуга, 21 мая 2019, 04:00 — REGNUM  Восьмилетний мальчик, пропавший 20 мая по пути в школу в Калуге, был найден живым сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба управления МВД Калужской области.

Сообщается, что полицейским удалось найти ребенка. Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с мальчиком. Отмечается, что его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик ушел в школу, однако на учебу так и не явился. Родители сначала пытались найти ребенка самостоятельно, но затем обратились в полицию.

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Происшествия в учебных заведениях
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