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В МЧС РФ прокомментировали ликвидацию крупного пожара в Кемерове

Происшествия

МЧС разместило видео борьбы с огнём в автосалоне на проспекте Октябрьском

Кемерово, 21 мая 2019, 02:21 — REGNUM  Крупный пожар в автосалоне Hyundai на Октябрьском проспекте в Кемерово ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Комментируя случившееся, глава регионального управления МЧС РФ, полковник внутренней службы Алексей Шульгин сообщил:

«Пожар был осложнён тем, что рядом находилась автозаправка и была угроза перехода пожара на другое здание автосалона».

МЧС опубликовало кадры борьбы с огнём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в автосалоне вспыхнул в 20.49 (время местное). Ликвидирован он был в 18:14 мск (время местное). Затем были проведены работы по проливке конструкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово ликвидирован

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