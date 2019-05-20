Падение и взрыв самолёта ВВС Китая рядом с многоэтажным домом. Видео

Пекин, , 22:11 — REGNUM В Сети опубликована видеозапись, запечатлевшая катастрофу истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 китайских ВВС.

По некоторым данным, катастрофа произошла в марте 2019 года в провинции Хайнань, где проводились военные учения.

Камера зафиксировала практически вертикальное падение самолёта, произошедшее на большой скорости. Боевой самолёт врезался в землю и взорвался в непосредственной близости от многоэтажного здания.

Ранее китайские СМИ со ссылкой на военное ведомство сообщали, на месте катастрофы не были обнаружены тела двух лётчиков, составлявших экипаж истребителя-бомбардировщика JH-7A.

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