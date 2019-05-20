Пожар в автосалоне «Хёндай» в Кемерово ликвидирован

Кемерово, 20 мая 2019, 19:53 — REGNUM Пожар, охвативший 20 мая здание автосалона «Хёндай» в Кемерово, полностью потушен, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Полная ликвидация пожара произошла в 18:14 мск.
Напомним, пожар в автосалоне «Хёндай» на Октябрьском проспекте в Кемерово тушили 14 единиц спецтехники. ГИБДД ограничила движение транспорта на прилегающих улицах.
О пострадавших людях или жертвах информации не поступало.
Специалисты МЧС устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.
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