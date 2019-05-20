Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в муфтияте Дагестана

Махачкала, , 19:59 — REGNUM Телефонный звонок с сообщением о заминировании здания муфтията Дагестана поступил в республиканскую полицию сегодня, 20 мая. Территорию обследовали сотрудники кинологической службы со служебными собаками и специальными техническими средствами. Взрывные устройства обнаружены не были, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

Анонимный звонок в ведомство поступил в 17:10. По тревоге были подняты наряды полиции и все экстренные службы. Здание тут же оцепили, находящихся в муфтияте и поблизости от него людей эвакуировали. Однако сообщение о минировании не подтвердилось. В настоящее время полицейские занимаются установлением личности «телефонного террориста».

Напомним, 18 мая в МВД Дагестана поступило анонимное сообщение о заминировании другого религиозного объекта — центральной Джума-мечети в городе Махачкале. Сооружение и прилегающая к ней территория также были оцеплены сотрудниками правоохранительных органов и МЧС. Людей тогда вывели и из здания муфтията, поскольку оно находится в непосредственной близости к мечети. Однако и в этом случае угроза заминирования не подтвердилась.