Из-за пожара в заповеднике в Мордовии введен режим ЧС

Саранск, , 19:32 — REGNUM В Мордовии введен режим чрезвычайного происшествия в связи с пожароопасной остановкой в Темниковском районе республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, на территории Пуштинского участкового лесничества ФГБУ «Заповедная Мордовия» заповедник имени Петра Смидовича обнаружен очаг низового пожара.

«Происходит горение и тление завалов последствий природных пожаров 2010 года», — уточнили в МЧС.

Площадь пожара составляет около 30 га.

Напомним, Заповедник имени Смидовича является Федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Создан в марте 1936 года. Включен в сеть туроператоров России.

Животный и растительный мир заповедника многообразен в связи с сочетанием различных географических зон — таежных и широколиственных лесов и лесостепи.

В Красную книгу Российской федерации внесены ряд животных и растений встречающихся на территории парка: венерин башмачок настоящий, неоттианта клобучковая, редчайшие лишайники лобария легочная и менегация пробуравленная, гриб-баран, бабочка аполлон, перепончатокрылые пчела-плотник и парнопес, орлан-белохвост, большой подорлик, черный аист, а также реликтовое животное русская выхухоль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2010 году в связи с аномально жаркой погодой в Мордовии горели целые деревни. Тогда же был пожар и в заповеднике.

Для тушения пожара в поселке Свеженькая из Саранска даже перебросили пожарный поезд. Также на помощь из Москвы прибыл самолет БЕ-200. Тогда температура воздуха составляла +38°С.

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