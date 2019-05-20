В аэропорту Казани рабочий упал с высоты при ремонте самолета

Казань, , 19:15 — REGNUM На рулевом перроне международного аэропорта «Казань» 17 мая авиатехник при ремонте самолета упал с высоты 4 метра. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

В управлении уточнили, что мужчина проводил ремонт правого двигателя самолета ИЛ 76 и упал с переносной лестницы с высоты около 4 метров.

Авиатехник с различными травмами госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 мая в связи с ложным сообщением о взрывном устройстве на борту одного из самолетов персонал и посетителей аэропорта Казани экстренно эвакуировали.

Прибывшие на место правоохранители и сотрудники экстренных служб проверяли эту информацию. В течение получаса выяснилось, что сообщение было ложным. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

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