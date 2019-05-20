Лидер арт-группы «Война» арестован в Германии

Москва, , 19:14 — REGNUM Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников арестован на территории ФРГ. Об этом сообщается 20 мая в микроблоге группы в Twitter.

«Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург», — говорится в сообщении.

Подробностей о причинах его ареста не приводится. Между тем 9 мая группа «Война» сообщала, что Воротников объявлен в международный розыск правоохранительными органами Вены по обвинениям в незаконном обороте оружия и создании подпольного антифашистского движения на территории Австрии.

Акционистская группа «Война» была образована в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.