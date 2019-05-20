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Телефонные террористы «заминировали» телецентр «Останкино» в Москве

Происшествия

Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным

Телефонные террористы «заминировали» телецентр «Останкино» в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 20 мая 2019, 19:00 — REGNUM  В помещениях московского телецентра «Останкино» прошла проверка из-за анонимного сообщения о готовящемся там взрыве, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб Москвы.

По информации агентства, при этом эвакуация сотрудников не проводилась.

Никаких опасных предметов в помещениях телецентра не было обнаружено.

Напомним, 20 мая в Москве телефонные террористы «заминировали» полицейский колледж и восемь школ. Ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, более года назад в 75 из 85 регионов России отмечалась волна анонимных сообщений об угрозе взрывов. Всего из-за этих сообщений было эвакуировано около двух млн человек.

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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