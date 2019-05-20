Из Франции на Ямал экстрадирован обвиняемый в убийстве

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 18:32 — REGNUM Правоохранительные органы Франции выдали по запросу прокуратуры Ямала мужчину, который с 2010 года обвиняется в совершении в Новом Уренгое убийства, сопряжённого с вымогательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве региона.

В октябре 2010 года пятеро мужчин требовали у жителя Нового Уренгоя 750 тыс. рублей за повреждённый автомобиль, зная, что указанная сумма кратно превышает ущерб, причинённый в результате ДТП.

Вымогателям было отказано. Тогда они 31 октября 2010 года встретили «отказника» и его знакомого во дворе дома в микрорайоне Строителей города Нового Уренгоя, избив их и нанеся множественные ножевые ранения. Один из потерпевших скончался от ран в больнице.

Трое из нападавших были задержаны правоохранителями. В итоге преступники были осуждены за вымогательство и убийство и приговорены к различным срокам лишения свободы. Двоим вымогателям удалось скрыться, их объявили в розыск. Один беглец в октябре 2018 года был обнаружен на территории Франции.

В соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче, Генеральной прокуратурой России властям Франции был направлен запрос о выдаче разыскиваемого.

Обвиняемый передан французской стороной российским правоохранителям 17 мая 2019 в аэропорту «Шереметьево», взят под стражу и доставлен в Салехард.