Заморозки в Чувашии сменит 25-градусная жара

Чебоксары, , 18:27 — REGNUM В Чувашии установилась холодная погода, которая сопоставима с апрельской. Ранее среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах составила 6,7 градуса тепла, что является нормой для 20 апреля. В последний раз так холодно в городе было три недели назад, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ночь с 19 на 20 мая воздух в республике остыл до +1…+5 градусов тепла. Местами отмечены слабые заморозки. Например, по данным канашской метеостанции, минимальная температура на поверхности почвы составила — 1. В ночь с 20 на 21 мая в Чувашии тоже будет холодно.

21 мая начнётся потепление. По прогнозам, температура воздуха на высоте облаков превысит нулевую отметку. Благодаря малооблачной погоде, столбики термометров у земли поднимутся до +13…+18 градусов тепла.

Затем в середине недели наш регион окажется под влиянием малоподвижной ложбины. 22 мая дожди принесет теплый фронт, 23 мая — холодный. Местами прошумят грозы. В Чебоксарах за двое суток может выпасть от 10 до 20 литров воды на 1 кв. метр земли. Дневная температура воздуха составит +17…+22 градуса тепла.

Во второй половине недели погоду в Чувашии начнет определять гребень антициклона с центром над Гренландией. Поэтому 24 мая снова резко похолодает. В ночь с 24 на 25 мая местами возможны слабые заморозки на почве. Но в целом выходные будут вполне комфортными. Область высокого давления очень быстро сместится в Казахстан. Поэтому в 25−26 мая будет солнечно со слабым юго-восточным ветром. Термометры покажут +15…+20 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, новых похолоданий пока не предвидится. В конце мая ожидается повышение температуры воздуха до +25.